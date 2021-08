Schwabmünchen

29.08.2021

Bau des neuen Kindergartens soll Mitte September beginnen

Noch ist nicht viel zu sehen, doch ab Mitte September soll der Bau des neuen Kindergartens an der Römerstraße in Schwabmünchen beginnen.

Plus Nach langer Planung und Protesten wird der Kindergarten St. Anna an der Römerstraße gebaut. Erste Erschließungsarbeiten laufen , Mitte September soll es richtig losgehen. Denn die Stadt steht unter Zeitdruck.

Von Felicitas Lachmayr

Die Planungen für den neuen Kindergarten in Schwabmünchen haben sich in die Länge gezogen. Nun soll es endlich losgehen. Erste Erschließungsarbeiten auf dem Areal an der Römerstraße laufen. Mitte September begännen dann die Erdarbeiten, erklärt Schwabmünchens Stadtbaumeister Stefan Michelfeit auf Nachfrage.

