Bauplätze in Schwabmünchen lassen auf sich warten

Plus Grundstücke im neuen Schwabmünchner Baugebiet werden wohl erst Anfang 2022 verkauft. Warum es zu Verzögerungen kommt.

Etwas länger als geplant müssen Interessenten wohl auf die Vergabe der Grundstücke im neuen Baugebiet Südwest III in Schwabmünchen warten. „Es wird sich etwas nach hinten verschieben“, bestätigt Matthias Böck, Geschäftsführer der Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft Schwabmünchen GWS. Eigentlich sollte die Vergabe bald losgehen, nun rechnet er mit einer Verschiebung ins erste Quartal 2022.