Bayernliga: Schwabmünchens Coach Maiolo zufrieden mit den Testspielen

Fußball-Bayernligist TSV Schwabmünchen startete gut in die Vorbereitung. Am Sonntag steht der nächste Test an.

Nach monatelanger Pause bereiten sich die Schwabmünchner Bayernligafußballer auf die Ende Juli beginnende Spielzeit vor. Dabei stellte sich natürlich die Frage, wie die Mannschaft die lange Pause verkraftet hat. Und sowie es scheint haben die Jungs von Trainer Paolo Maiolo die Unterbrechung gut weggesteckt. „Die Jungs sind heiß, ziehen mit. Wir haben eine sehr gute Trainingsbeteiligung“, freut sich Schwabmünchens Trainer. Denn zum Trainingsauftakt hat er den Spielern eine klare Botschaft mit auf den Weg gegeben: „Der Konkurrenzdruck in der Mannschaft ist groß. Wer also nicht voll dabei ist, wird Probleme bekommen.“

Beim Blitzturnier in Neusäß gab es einen Sieg und ein Unentschieden. Der Aufgalopp nach einer Woche Training hatte aber nur reduzierte Aussagekraft. Vergangenes Wochenende stand mit dem Regionalligisten VfB Eichstätt dann der erste Brocken auf dem Plan. Und der Auftritt der Schwabmünchner entzücke Maiolo. „Das war schon richtig gut“, freut er sich. Am Ende hieß es 2:2, für Schwabmünchen traf Kevin Kümmerle, zudem steuerte Eichstätt ein Eigentor bei. „Wir hätten auch gewinnen können“, so Maiolo.

Sonntag kommt die U19 des FC Augsburg nach Schwabmünchen

Gerade in der Anfangsphase war sein Team deutlich überlegen. In der Schlussphase vergab Thomas Rudolph den Siegtreffer vom Elf-Meter-Punkt. „Eichstätt war eine erfahrene, eingespielte und robuste Mannschaft. Am Wochenende erwarten wir einen anderen Gegner“, erklärt Schwabmünchens Trainer – denn am Sonntag ist die U19 des FC Augsburg zu Gast (14 Uhr). „Das sind gut ausgebildete Jungs, die sich alle für eine weitere Karriere empfehlen wollen. Ich erwarte einen technisch starken und schnellen Gegner“, so Maiolo, der noch einen Abgang verschmerzen muss.

Denn Offensivspieler Fahad Barakzaie hat den TSV verlassen. „Das tut weh, er ist ein richtig guter Junge. Aber er muss künftig Schicht arbeiten, das passt nicht mit der Bayernliga zusammen“, erklärt Paolo Maiolo. Ein Ersatz scheint schon gefunden. Vom Drittligisten Türkgücü München kommt der Angreifer Kerem Kavuk.

Am kommenden Mittwoch, 7. Juli, steht dann ein weiteres Vorbereitungsspiel für den Bayernligisten an. Um 19.30 Uhr ist der Landesligist SC Olching in Schwabmünchen zu Gast. (AZ)