Besondere Fundsachen: Als Schwabmünchen olympisch war

Plus Die Olympischen Spiele 1972 haben nicht nur in München und Augsburg für Aufsehen gesorgt. Ein Relikt aus dieser Zeit lagert im Museum der Stadt Schwabmünchen.

Von Uwe Bolten

Ein 75 Zentimeter messender und 1350 Gramm schwerer Stahlzylinder, durch eine gravierte Metallscheibe in einen langen und kurzen Bereich geteilt, stand am 27. August 1972 im Mittelpunkt des Lebens in der Stadt. Das olympische Feuer durchquerte auf seinem Weg von München nach Augsburg an diesem Sonntag von 19.52 Uhr bis 21.30 Uhr den südlichen Landkreis. Sportler aus dem gesamten schwäbischen Raum nahmen es an der Landkreisgrenze in Hurlach entgegen und transportierten die olympische Flamme vorbei an Tausenden Schaulustigen über Klosterlechfeld, Untermeitingen, Schwabmünchen, Großaitingen, Wehringen und Bobingen bis zur Augsburger Stadtgrenze, von wo aus es zum Augsburger Rathaus getragen wurde. Nach einer Nachtruhe folgte der Weg zum Eiskanal in Hochzoll, um die olympischen Kanuslalom-Wettbewerbe zu zieren. Rund 6000 Fackelträger benötigten 30 Tage, um die Flamme aus dem 5500 Kilometer entfernten griechischen Olympia nach München zu bringen.

