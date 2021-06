Blut an Fahrradkorb und Garagenwand in Schwabmünchen entdeckt

In der Schwabmünchner Wiedehopfstraße ist ein blutverschmierter Fahrradkorb gefunden worden. Auch an einer Garage gab es Blutspuren.

Der Polizei wurde am Sonntag der Fund eines Fahrradkorbes in der Wiedehopfstraße in Schwabmünchen gemeldet. Auffällig war, dass der Fahrradkorb blutverschmiert war. Auch an einer Garage in der Nähe klebte Blut an der Wand und es gab Schleifspuren. Die Polizei vermutet, dass es sich um einen Radunfall handeln könnte.

Ein unbekannter Radfahrer ist wohl zwischen Samstag und Sonntag von der Giromagnystraße nach links in den Fahrradweg abgebogen, hat die Kurve zu weit genommen und touchierte die Garagenwand woraufhin es zum Sturz kam, so die Theorie der Polizei. Der Fahrradkorb, in dem sich auch eine Brille und ein Schlüssel befand, kann vom Besitzer auf der Dienststelle in Schwabmünchen abgeholt werden. (cako)