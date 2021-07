Schwabmünchen/Bobingen

vor 32 Min.

Freibäder: Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien?

Planschen, Freunde treffen, schwimmen lernen: Freibäder ziehen Kinder und Jugendliche in den Sommerferien an. Könnte der Badespaß für sie im Kreis Augsburg gratis werden?

Plus In Augsburg gibt es während der Sommerferien gratis Freibadeintritt für Kinder und Jugendliche. Ziehen die Kommunen im Landkreis Augsburg mit?

In Augsburg bekommen Kinder und Jugendliche in den Sommerferien freien Eintritt in allen städtischen Freibädern. Die Stadt möchte so einen Anreiz schaffen, damit mehr Buben und Mädchen schwimmen lernen. Sie sollen außerdem die Möglichkeit bekommen, im Freibad Freunde zu treffen. Wie kommt die Idee in den Freibädern in Schwabmünchen und Bobingen an?

