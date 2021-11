Schwabmünchen/Bobingen

vor 16 Min.

Wertachkliniken versorgen so viele Corona-Kranke wie noch nie

An den Wertachkliniken sind alle Beatmungsplätze der Intensivstation belegt.

Plus An den Wertachkliniken werden derzeit 22 Patienten versorgt. Neun von ihnen werden beatmet. Das sind so viele wie noch nie.

Von Maximilian Czysz

An den Wertachkliniken sind alle Beatmungsplätze der Intensivstation belegt. Derzeit werden neun Menschen mit einer schweren Corona-Erkrankung versorgt und beatmet. "Wir sind voll ausgelastet", sagt Klinikchef Martin Gösele. Eigentlich hatte die Klinik nur sieben Beatmungsplätze. Zwei weitere wurden jedoch noch vorsorglich beschafft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen