Cartoons, Cocktails und Gitarren im Schwabmünchner Museum

Plus Die Ausstellung der besten Cartoons des Jahres 2020 im Schwabmünchner Museum geht noch bis 22. August. Auch der Escape-Room kann wieder gebucht werden.

Mit einem launigen und lauschigen Abend unter dem Motto „Guitars, Cocktails & Cartoons“ hat die Schwabmünchner Museumsleiterin Sabine Sünwoldt die im Mai noch nicht mögliche Eröffnung der Ausstellung „Beste Bilder – 2020 in Cartoons“ nachgeholt. Das Gitarrenduo Karlheinz Hornung und Dennis Hornung-Wandel unterhielten die Gäste auf dem Platz vor dem Museum mit Interpretationen von Blues, Latin, Pop bis hin zu Coverversionen von Santana oder Sting.