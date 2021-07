Schwabmünchen

06:00 Uhr

Darum verzögert sich der Bau der Schwabmünchner Freilufthalle

Im März wurde schon mal gebaggert an der Stelle, an der die Freilufthalle errichtet werden soll. Doch die Fertigstellung verzögert sich nun, so Reinhold Weiher, Vorsitzender des TSV Schwabmünchen.

Plus In Wehringen steht die neue Freilufthalle bereits, in Schwabmünchen dauert es länger als geplant. Das sind die Gründe für die Verzögerung.

Von Norbert Staub

Vor zwei Wochen ist in Wehringen die erste Freilufthalle im Landkreis eröffnet worden. Die Verantwortlichen erhoffen sich davon eine Entlastung bei den knappen Hallenkapazitäten und Möglichkeiten zum Sport auch in der Pandemie. Kein Wunder also, dass auch andernorts solche Projekte in Angriff genommen werden. In Schwabmünchen wollte man auf dem Sportgelände in der Riedstraße ursprünglich im August diesen Jahres die Halle einweihen, doch daraus wird nichts.

