Das AWO-Areal in Schwabmünchen liegt seit Jahren brach - kommen Wohnungen?

Plus Das ehemalige AWO-Seniorenheim in Schwabmünchen wurde vor drei Jahren abgerissen. Seitdem hat sich auf dem Areal wenig getan. Doch es laufen Verhandlungen über die Nutzung.

Seit Jahren liegt das Grundstück an der Alpenstraße in Schwabmünchen brach. Noch vor wenigen Jahren befand sich dort das Altenwohn- und Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt (AWO), doch das Gebäude wurde 2018 abgerissen. Seitdem hat sich kaum etwas getan - zumindest auf den ersten Blick. Denn im Hintergrund laufen Verhandlungen über die weitere Nutzung des Areals. Im nächsten Jahr könnten die Pläne konkret werden.