Das Chorregentenhaus in Schwabmünchen ist Geschichte

Plus Das Gebäude in der Ferdinand-Wagner-Straße ist abgerissen worden. Ein Neubau soll entstehen. Wer dort einzieht und welches Nachbarhaus es ebenfalls bald nicht mehr geben wird.

Von Carmen Janzen

Ein sehr prägendes Gebäude in der Nähe der Stadtpfarrkirche St. Michael ist abgerissen worden: das Chorregentenhaus in der Ferdinand-Wagner-Straße. Es gehört der Kirche und wurde im Jahr 1756 als Benefiziatenhaus erbaut und diente von 1850 bis 2014 als Wohnsitz des Chorregenten. Zudem befand sich im hinteren Teil des Hauses die Singschule und der Probenraum der Kirchenmusik. Dort fanden regelmäßig die Proben der Chöre und Musikgruppen statt. Doch das Gebäude war so marode, dass nur noch ein Abriss in Frage kam. Obwohl das Haus sehr ortsbildprägend war, stand es nicht unter Denkmalschutz. Nun haben es Bauarbeiter in den vergangenen Tagen tatsächlich dem Erdboden gleich gemacht.

