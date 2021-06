Schwabmünchen

vor 35 Min.

Das Rote Kreuz Schwabmünchen zieht um

BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Haugg nimmt von Wilhelm Schäfer die Schlüssel zu den neuen Räumen in Empfang.

Plus Das BRK Schwabmünchen muss aus der Grundschule ausziehen. Wo es seine neue Heimat in der Stadt gefunden hat.

Von Christian Kruppe

Seit 1978 hatte das Rote Kreuz in Schwabmünchen seine Heimat in der Schwabmünchner Grundschule. Das "Rot-Kreuz-Heim" war eine Institution, über Generationen wurden hier Ersthelfer ausgebildet, und auch sonst wertvolle Vereinsarbeit geleistet. Dieses Kapitel ist jetzt abgeschlossen. In neuen Räumen sollen nun neue Kapitel erfolgreich geschrieben werden.

