Schwabmünchen

vor 49 Min.

Das ist der neue Trainer: Florian Fischer übernimmt den TSV Schwabmünchen

Plus Der junge Trainer steigt nach der Winterpause bei den Bayernliga-Fußballern ein. Mit Gersthofen schaffte er den Sprung in die Landesliga. Was er in Schwabmünchen vor hat.

Von Christian Kruppe

Das ist er also. Florian Fischer, der künftige Trainer der Schwabmünchner Bayernligafußballer. Für die Schwabmünchner Fans ein gänzlich neues Gesicht – oder auch nicht, denn in den vergangenen Wochen war Fischer recht oft Gast bei den Auftritten des TSV. Kein Wunder, denn der 36-Jährige war von Beginn an der Wunschkandidat der Schwabmünchner. Weshalb sich beide Seiten schnell einig wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen