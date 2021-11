Schwabmünchen

Das tut sich bei der Sanierung der alten Mälzerei in Schwabmünchen

Die Sanierungsarbeiten an der alten Mälzerei in Schwabmünchen gehen voran. Auch ein Neubau im Süden mit 13 Wohnungen ist geplant.

Plus Das denkmalgeschützte Gebäude an der Schwabmünchner Bahnhofstraße wird erneuert. 40 Wohnungen entstehen. Was sich im Inneren tut und wann die Arbeiten an der Fassade beginnen.

Von Felicitas Lachmayr

Das Innere der alten Mälzerei ist entrümpelt: Berge an Altmetall, kaputte Autoreifen und Kisten voll mit Zeitungen haben Arbeiter aus dem denkmalgeschützten Gebäude hervorgeholt. Ein riesiger Stahltank, der früher als Abfülltrichter diente, wurde herausgeschnitten. Auch die Räume im Nordflügel, in denen einst das Wohnhaus und die Verwaltung der Malzfabrik untergebracht waren, sind entkernt.

