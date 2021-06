Die Fuggerstraße ist fertig: So hat sich das Zentrum verändert

Ein Punkt fehlt in der langen Liste: wir haben viel Pflaster bekommen und das lästige Grün (z. B. an der Frauenstraße) ist endlich ganz verschwunden aus Schwabmünchens Prachtsmeile. Das ist doch was. Nicht mal eine begrünte Verkehrsinsel stört mehr die Einkaufswut, die nun sicher einsetzen wird. Hoffentlich stolpert man nicht über die Möchtegern-Bäumchen und ausladenden Fahrrad-Parkmöglichkeiten nicht, wenn man mit vollen Tüten und Taschen seinem Zweirad zustrebt. Dass wir Bürger nicht mitfeiern durften – nicht mal in kleinem Rahmen – hatten wir denn was zu feiern?

