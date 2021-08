Die Schwabmünchner Geschichte auf dem Rad erfahren

Plus Der TSV Schwabmünchen bietet bis zum 17. September eine Radrallye rund um Schwabmünchen an. Wie sie funktioniert.

Wer weiß, welches Haushaltsgeschirr der wichtigste Exportartikel des Töpferdorfes Rapis war? Wie hieß die Familie, die 1470 das Schloss Guggenberg erbaut hat? Und welche wichtigen Jahreszahlen sind auf dem Stadtbrunnen am Ludwig-Rößle-Platz verewigt? Antwort können Interessierte bei einer Fahrradrallye rund um Schwabmünchen finden.