Diebe brechen in Schwabmünchner Autohaus sechs Fahrzeuge auf

Unbekannte haben sechs Fahrzeuge eines Autohauses in Schwabmünchen aufgebrochen. Sie hatten es auf etwas ganz Bestimmtes abgesehen.

Diebe haben in der Nacht auf Freitag sechs Fahrzeuge eines Autohauses in der Kaufbeurer Straße in Schwabmünchen aufgebrochen. Dabei hatten es die Täter auf die hochwertigen Lenkräder abgesehen, diese fachmännisch ausgebaut und gestohlen. Die Gebrauchtwagen waren auf der Ausstellungsfläche des Autohauses abgestellt. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. Der Sachschaden beträgt 13.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinwiese, Telefon 08232/96060. (cako)