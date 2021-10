Schwabmünchen

Diesen Herausforderungen müssen sich Kommunen im Kreis Augsburg stellen

Plus Beim Treffen des Kreisverbandes Augsburg des Bayerischen Gemeindetages in Schwabmünchen geht es um Aktuelles und die vermutlich größte Herausforderung der Zukunft für Städte und Gemeinden.

Von Carmen Janzen

Als "Verband der Landgemeinden des Königreichs Bayern" wurde er im Jahr 1912 gegründet. Heute heißt er Bayerischer Gemeindetag - die Aufgaben sind aber seit jeher dieselben. Der Spitzenverband berät und informiert Kommunen über künftige Entwicklungen und vertritt die Interessen aller kreisangehörigen Städte, Märkte und Gemeinden im Freistaat auf Landes-, Bundes- und Europaebene. Alle 2031 kreisangehörigen bayerischen Kommunen sind mittlerweile Mitglied im Verband. So auch die 46 im Landkreis Augsburg, deren amtierende Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sich am Dienstag zur Kreisverbandsversammlung in der Schwabmünchner Stadthalle getroffen haben. Auch ihre Vorgänger, die Alt- und ehemaligen Bürgermeister, waren zu diesem Treffen eingeladen, was ihm ein wenig des Charme eines Klassentreffens verlieh. Doch nach dem großen Hallo bei Häppchen und Apfelkuchen sowie zahlreichen Gruß- und Dankesworten, unter anderem von Landrat Martin Sailer, kamen schließlich die aktuellen Themen und die Probleme der Zukunft zur Sprache.

