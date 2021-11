Schwabmünchen

vor 16 Min.

Ein Jahr Carsharing in Schwabmünchen

Plus Eine Bilanz: Wie die Schwabmünchner das neue Angebot an Rathaus und Sozialstation annehmen.

Von Doris Hafner

Seit gut einem Jahr können die Bürgerinnen und Bürger in Schwabmünchen das Carsharing nutzen und damit flexibel mobil sein. Am Standort Rathaus Schwabmünchen stehen ein VW eGolf und an der Sozialstation Schwabmünchen ein Ford Fiesta für die Nutzenden zur Verfügung. In einem Jahr haben die beiden Fahrzeuge zusammen knapp 23.000 Kilometer zurückgelegt und waren dafür fast 2300 Stunden im Einsatz. Auffallend dabei: Das E-Fahrzeug wird weniger genutzt als der Benziner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen