Ein neues Klimaschutzkonzept für Schwabmünchen soll kommen

Plus Schwabmünchen hat nahezu alle Ziele aus seinem Teilkonzept abgearbeitet. Nun soll ein neues Konzept aufgelegt werden. Warum der Weg dorthin nicht so leicht ist.

Anfang 2014 hat sich der Schwabmünchner Stadtrat die Erfüllung eines Teilklimaschutzkonzeptes ins Aufgabenbuch geschrieben. Gut sieben Jahre später lässt sich dahinter ein Haken machen. Bis auf die Pläne, Windkraft zu nutzen - hier sind die Hemmnisse von staatlicher Seite zu groß - ist das sieben Jahre alte Konzept fast abgearbeitet. Daher hat die CSU-Fraktion schon im November 2019 eine Fortschreibung des Konzepts beantragt.