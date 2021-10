Eine Vernissage wie ein Blind Date

Plus So etwas gab es im Kunstverein Schwabmünchen noch nie: Der Zusammenschluss veranstaltete eine Vernissage, ohne zu wissen, welche Art von Werken ausgestellt werden.

Der Vorstand des Schwabmünchner Kunstvereins verließ sich bei seiner Entscheidung auf das Gespür und die Kenntnisse von Betty Boese, die den Künstlerkreis um den „Salon Gras Fressen“ kannte und eine erste Kommunikation einfädelte. Das Urteil der Ausstellungsbesucher fiel nach einer ersten Begutachtung der Werke sehr positiv aus.