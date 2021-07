Entertainer Mathias Kellner kommt aus Übersee nach Schwabmünchen

Plus Er verspricht ein Schmankerl für Freunde des bayrischen Dialekts, der Fröhlichkeit und guter Musik zu werden: der Abend mit dem Entertainer Mathias Kellner im Kunsthaus Schwabmünchen.

Er kommt aus Übersee nach Schwabmünchen. Nein, nicht aus Amerika, sondern aus Übersee am Chiemsee im schönen Oberbayern. Das ist wichtig, denn der dortige Dialekt und die Lebensweise prägen nicht nur die Sprache von Mathias Kellner, sondern auch sein Wesen, seinen bayrischen Alltag, seine Erlebnisse. Mit Begeisterung erzählt der Musiker bei seinen Auftritten Geschichten aus seiner Kindheit und Jugend auf dem Land, von seinen sechs erlernten Berufen, seinen Ausflügen in eine andere Welt und mehr. Und das auf unnachahmliche Art und Weise als amüsant reflektierender Chronist. Dabei verschweigt er auch seine Missgeschicke und Fehltritte nicht.