Erneut Bienenstöcke gestohlen

Erneut sind in Schwabmünchen Bienenstöcke gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Schon zum wiederholten Mal wurden in einem kleinen Waldstück an der Krumbacher Straße zwischen Wertach und Leuthau Bienenstöcke gestohlen. In den vergangenen zwei Monaten wurden mehre Waben, Königinnen und Arbeiterbienen entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich mittlerweile auf etwa 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0.