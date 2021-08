Erschließung des Baugebiets in Schwabmünchen verzögert sich

Plus Die Arbeiten im Südwesten Schwabmünchens laufen. Doch der Zeitplan gerät wegen Baustoffmangels durcheinander. Wie es um die Vergabe der Grundstücke steht.

Im neuen Baugebiet im Südwesten von Schwabmünchen sollen rund 430 neue Wohneinheiten entstehen. Im März diesen Jahres begannen die Erschließungsarbeiten. Doch weil es der Baubranche derzeit an Rohstoffen mangelt, verzögern sich die Maßnahmen auf dem rund elf Hektar großen Areal.