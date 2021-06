Schwabmünchen

vor 2 Min.

Fahren ohne eigenes Auto: Mitfahrbänke für Schwabmünchen geplant

Plus Die Grünen krempeln den Verkehr in Schwabmünchen um: Nach der Fahrradstraße soll es künftig auch Mitfahrbänke in der Stadt geben. So funktioniert's.

Von Carmen Janzen

Schwabmünchen hat seit Jahren ein Nahmobilitätskonzept, das den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, aber auch die Beruhigung des Innenstadtverkehrs vorsieht. In der Fuggerstraße herrscht mittlerweile Tempo 30, am Breitweg vor dem Schulzentrum ebenfalls. Die Jahnstraße ist seit Kurzem eine Fahrradstraße, in der zwar auch Autos fahren dürfen, Radfahrer aber immer den Vorrang haben und auch nebeneinander radeln dürfen. Doch das ist den Grünen nicht genug. Sie haben jetzt einen Antrag auf Mitfahrbänke in der Stadt Schwabmünchen gestellt, der nun in der aktuellen Stadtratssitzung am Dienstagabend behandelt worden ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen