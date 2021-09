Fahrer eines Autotransporters überschreitet erlaubte Zeit am Steuer

Die Polizei hat in Schwabmünchen einen Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Er hatte deutlich gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten verstoßen.

Die Polizei hat den Fahrer eines Autotransporters aus dem Verkehr gezogen. Er war am Dienstag in der Landsberger Straße in Schwabmünchen unterwegs.

Die Kontrolle ergab, dass der 31-jährige Fahrer wiederholt und erheblich gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten verstoßen hatte. Das Bußgeld, das ihn und die Transportfirma dafür erwartet, bewegt sich im unteren fünfstelligen Bereich. (SZ)