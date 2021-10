Fairtrade Stadt: Die faire Idee kommt in Schwabmünchen gut an

Plus Schwabmünchen gibt auf dem Weg zur "Fairtrade Stadt" weiter Gas. Was noch alles zu tun ist.

Es ist ein durchaus sportliches Ziel: Noch in diesem Jahr hofft Schwabmünchen, das Siegel "Fairtrade Stadt zu bekommen. Zumindest hat sich dies die zugehörige Arbeitsgruppe vorgenommen. Und die Zeichen stehen nicht schlecht. Einige der nötigen Vorgaben zum erhalt des Titels sind schon abgearbeitet. Und auch sonst legen die Freiwilligen um Sprecherin Margit Stapf ein hohes Tempo vor. Das freut auch Bürgermeister Lorenz Müller. "Ich bin beeindruckt und vor allem dankbar für das Engagement der Steuerungsgruppe", sagt das Stadtoberhaupt. Müller unterstützt das Bestreben nach fairem Handel, denn "dieser ist wichtig für die Welt. Damit lässt sich viel erreichen."