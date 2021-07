Frust und Freude im Luitpoldpark

Plus Es gibt neue Attraktionen im Luitpoldpark. Aber Vandalismus sorgt für Ärger. Was es sonst noch auf der Versammlung des Verschönerungsvereins Schwabmünchen gab.

Zwei Jahre mussten die Mitglieder des Verschönerungsvereins Schwabmünchen auf eine Mitgliederversammlung warten. Doch mittlerweile war auch dies möglich. " Corona hat sichtbare Spuren hinterlassen, nicht alles war selbstverständlich. Aber trotz gravierender Einschnitte waren die zwei letzten Jahre arbeits-, erlebnis und erfolgreich", begann Heinz Schwarzenberger, Vorsitzender des Verschönerungsvereins, seinen Rückblick.