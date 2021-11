Führerscheinstelle in Schwabmünchen öffnet wieder

Monatelang war die Führerscheinstelle in Schwabmünchen wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Am Donnerstag geht es wieder los.

Nachdem die Führerscheinstelle in Schwabmünchen, Fuggerstraße 10, aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Abstandsregeln vor Ort für einige Monate schließen musste, kann der Betrieb nun ab Donnerstag, 2. Dezember, wieder aufgenommen werden.

Abholung von Führerscheinen ist wieder möglich

In der kleinen Außenstelle sind ab diesem Zeitpunkt ausschließlich die Abholung von Führerscheinen, Fahrgastscheinen, Fahrerqualifizierungsnachweisen oder internationalen Führerscheinen sowie die Abgabe aller Anträge möglich. Die Antragstellung wird allerdings weiterhin über den postalischen Weg an die Führerscheinstelle Gersthofen bevorzugt, da in Schwabmünchen keine Antragsbearbeitung erfolgen kann.

Nur donnerstags ist geöffnet

Aufgrund der geringen Nachfrage wird die Führerscheinstelle in Schwabmünchen nur jeden Donnerstag für die Bürgerinnen und Bürger geöffnet haben. Hierfür ist zwingend eine vorherige Online-Terminvereinbarung unter www.landkreis-augsburg.de/fahrerlaubnisbehoerde erforderlich.