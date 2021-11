Gipfel-Abenteuer: Zwei Schwabmünchner radeln auf den Kilimandscharo

Plus Für Bergsteiger ist der Kilimandscharo schon ein Abenteuer. Aber mit dem Fahrrad? Peter Leib und Daniel Frey haben die Fahrt nach drei Jahren Training gewagt.

Rund drei Jahre bereiteten sich Peter Leib und Daniel Frey auf ihr großes Abendteuer vor: die Besteigung, oder besser "Befahrung" des Kilimandscharo. Befahrung? Ja, denn sie hatten sich vorgenommen, was erst seit 2016 möglich ist: mit dem Rad auf den höchsten Gipfel Afrikas zu gelangen. Ein Unterfangen, das die beiden bis an die Grenzen des Machbaren brachte, bis hin zu Todesgedanken.