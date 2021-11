Haben Buben in Schwabmünchen eine Mülltonne angezündet?

Ein Feuerwerkskörper war offenbar für einen Mülltonnenbrand am Schwabmünchner McDonalds verantwortlich. Zeugen hatten beobachtet, wie sich drei Buben auf Rädern vom Tatort entfernten.

Eine Plastikmülltonne vor einem Schnellrestaurant in der Augsburger Straße in Schwabmünchen brannte am Samstagnachmittag lichterloh. Die Feuerwehr Schwabmünchen rückte aus, um den Brand zu löschen. Offenbar war ein Feuerwerkskörper in der Mülltonne gezündet worden. Der Schaden bewegt sich im unteren dreistelligen Bereich.

Zeugen beobachteten drei Buben im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren, die sich auf Fahrrädern entfernten. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen. (AZ)