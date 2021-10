Hat der Polizistenmörder in den 90ern eine Schwabmünchner Bank überfallen?

Plus Der Mann, der den Polizisten Mathias Vieth im Siebentischwald erschoss, hatte Jahre vorher im Fokus eines anderen schweren Verbrechens in Schwabmünchen gestanden.

War der Polizistenmörder Rudolf Rebarczyk an einem der spektakulärsten Banküberfälle im südlichen Landkreis beteiligt? Er war 1999 ins Visier der Ermittler geraten.