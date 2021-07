Hauswirtschaft: Einfrieren, einkochen und bevorraten - ist das noch zeitgemäß?

Warum Vorratshaltung ein wichtiges Thema ist, erklärt die Fachfrau von der Hauswirtschaftsschule in Schwabmünchen.

Ein frischer Fruchtaufstrich aus Himbeeren oder Johannisbeeren ist schnell gemacht. Ein guter Essig kann einfach mit frischen Himbeeren verfeinert werden. Öl wird mit drei Rosmarinzweigen und ein paar Wochen Geduld zum Rosmarinöl.

Bei einem Projekttag zur Vorratshaltung haben die Studierenden der Hauswirtschaftsschule Schwabmünchen genau dies gelernt. Die Haltbarmachung von Lebensmitteln, das richtige Einfrieren und Aufbewahren, das Einkochen, Einlegen und Einsalzen.

Immer lecker: Der selbstgemachte Fruchtaufstrich. Foto: Anja Fischer

Küchenpraxis: Lebensmittelmüll vermeiden

Aber ist Vorratshaltung heute überhaupt noch zeitgemäß? Hat doch der nächste Supermarkt täglich alles zu bieten, was das Herz begehrt - sogar frische Erdbeeren im Winter. Trotzdem ist Vorratshaltung ein wichtiges Thema, sagt Hildegard Engelhart, die die Studierenden im Fach Küchenpraxis unterrichtet. "Ich sehe das nicht nur als Möglichkeit, große Mengen an Obst und Gemüse in der Erntezeit für den Winter aufzubewahren, sondern auch um Lebensmittelmüll zu vermeiden". So könne man Lebensmittel, die man zu viel eingekauft habe, schnell einfrieren oder einkochen und müsse nichts wegwerfen. Abfall von Gemüse und Obst könne so vermieden werden. Die Vorratshaltung sei so ein Ideenpool, wie man dafür sorgen könne, dass keine Lebensmittel in der Tonne landen. "Was heute auch sehr beliebt ist, sind zudem kleine Geschenke aus der eigenen Küche als Mitbringsel für Geburtstag oder Feste", weiß Hildegard Engelhart. "Das ist etwas Besonderes und kommt von Herzen."

Selbstgemachtes lässt sich prima verschenken

Studierende Anna Mairhörmann sieht das ähnlich: "Wir haben einen großen Garten zu Hause und da kann man zur Erntezeit beim besten Willen nicht alles frisch essen und verarbeiten", lacht sie. "Es wäre schade, wenn ich mich das ganze Jahr um den Garten kümmere, dann aber alles verschenken oder schlimmstenfalls etwas wegwerfen müsste." Deshalb koche sie in der eigenen Küche gerne Fruchtaufstriche und Marmeladen ein. "In der Schule haben wir nun auch Chutneys aus Gemüse ausprobiert, das finde ich spannend und werde es sicherlich auch zu Hause kochen", erzählt Mairhörmann. Die kleinen Gläser mit Selbstgemachtem bringt sie dann auch schon mal als Geschenke mit. "Die meisten freuen sich sehr darüber. Selbstgemacht ist halt doch anders als gekauft!"

Ein schönes Geschenk oder ein Genuss in der eigenen Küche: Selbstgemachter Himbeeressig. Foto: Anja Fischer

Mitstudierende Christina Schneider bereitete derweil in der Schulküche Zitronenlikör zu. "Der ist eigentlich schnell gemacht", meint sie. Schade sei nur, dass er drei Monate stehen müsse, bevor man ihn trinken könne. "Aber dafür weiß man halt auch, was in der Flasche an Zutaten genau drin ist", erklärt Schneider. Ihr sei das sehr wichtig. Im eigenen Garten, den sie sich angelegt habe, pflanze sie nur Bio-Gemüse, dünge dieses auch nur biologisch. "Ich will wissen, was ich esse", sagt Christina Schneider. "Und was von den guten Sachen im Sommer zu viel ist, kann ich nun fachgerecht für den Winter bevorraten." Natürlich koste eine eigene Vorratshaltung auch Zeit, das lohne sich aber.

Küchenpraxislehrerin Hildegard Engelhardt zeigt den Studierenden, wie das Entsaften von Obst funktioniert. Foto: Anja Fischer

Hilfe finden die Studierenden nicht nur durch den Projekttag an der Teilzeitschule für Hauswirtschaft, sondern auch in den gut durchdachten Unterlagen, die Lehrerin Hildegard Engelhardt für sie zusammengestellt hat. "Da kann man einiges für zu Hause mitnehmen", findet Christina Schneider. "Und unsere Unterlagen sind immer auch so gestaltet, dass man sie gut für seine persönlichen Bedürfnisse oder seinen eigenen Geschmack abwandeln kann."

Regionale Ernährung: vom Gelee bis zum Chutney

So entstehen in der Schulküche an diesem Tag noch Apfel-Holunderblüten-Gelee, Zitronenzucker oder Zwiebel-Chutney. Auch die Milchsäuregärung ist ein Thema: "Viele Menschen vertragen Lebensmittel wie Kraut besser, wenn es vergoren wurde, sie können es dann leichter verdauen", erklärt Hildegard Engelhardt. Ein weiterer guter Tipp hin zu einer gesunden, regionalen Ernährung.

Info: Das neue Semester für die Teilzeitschule für Hauswirtschaft in Schwabmünchen beginnt im Herbst 2022. Ein erster Infoabend dazu findet bereits am 20. Oktober 2021 um 19 Uhr statt. Nähere Informationen gibt es bei Ina Feldhoffer unter ina.feldhoffer@aelf-au.bayern.de.