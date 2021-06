Herzbube Daniel: Freude, aber auch Mitgefühl für die Spenderfamilie

Plus Riesige Freude und Erleichterung prägen die Reaktionen auf die Nachricht, dass der kleine Daniel endlich ein Spenderherz bekommen hat. Doch Mutter Diana Dietrich und andere zeigen auch Mitgefühl und Dankbarkeit für die Spenderfamilie.

Fast 950 Tage musste der kleine Daniel auf ein Spenderherz warten. Am Freitag dann die erlösende Nachricht: Der Bub aus Schwabmünchen kann operiert werden. "Das Herz ist da. Endlich. Dankbarkeit. Mitgefühl", schrieb Diana Dietrich auf dem Facebook-Account "Herzbube Daniel".