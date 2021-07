Schwabmünchen

30.06.2021

Huhuuu aus der Hecke: Eine Eulen-Familie im Garten

Seit Kurzem wohnt eine kleine Eulen-Familie im Garten der Familie Stemmer in Schwabmünchen.

Plus Seit Kurzem wohnt eine Eulen-Familie im Garten der Familie Stemmer in Schwabmünchen. Ein Vogelexperte erklärt, was es damit auf sich hat.

Von Victoria Schmitz

Zuerst piepste es nachts, dann ließen sich die Tiere in der Abenddämmerung blicken. Seit Kurzem wohnt eine junge Eulen-Familie im Garten der Familie Stemmer in Schwabmünchen. Wie häufig kommt es vor, dass sich die nachtaktiven Tiere in Wohngebieten niederlassen? Und sind sie nicht eigentlich Einzelgänger? Dietrich Peter vom Landesbund für Vogelschutz Augsburg weiß, warum es die Tiere dorthin zieht und wieso man ihren Besuch genießen sollte.

