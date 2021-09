Schwabmünchen

06:00 Uhr

In das "Ihr-Platz"-Haus in Schwabmünchen zieht eine Chocolaterie ein

Plus Jahrelang stand das Gebäude in der Schwabmünchner Innenstadt leer. Nun haben die Renovierungsarbeiten begonnen. Bald soll ein Café mit Chocolaterie eröffnen.

Von Felicitas Lachmayr

An einem markanten Gebäude in der Schwabmünchner Innenstadt beginnen die Renovierungsarbeiten: Das ehemalige Bürgerhaus an der Fuggerstraße wird hergerichtet. Tanja und Peter Müller, die in Königsbrunn eine Chocolaterie betreiben, hatten das Gebäude im Sommer gekauft. Sie wollen dort ein Café eröffnen. Doch bis die ersten Kuchen über die Theke gehen, wird es noch dauern. Denn das Haus muss grundsaniert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

