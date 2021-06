Schwabmünchen

19:00 Uhr

In der alten Mälzerei in Schwabmünchen entstehen mehr als 50 Wohnungen

Die Sanierungsarbeiten in der alten Mälzerei in Schwabmünchen haben begonnen. Bis 2023 sollen in den denkmalgeschützten Gebäuden 40 Wohnungen entstehen.

Plus Jahrzehntelang stand das denkmalgeschützte Gebäude an der Schwabmünchner Bahnhofstraße leer. Nun soll die Malzfabrik restauriert werden.

Von Felicitas Lachmayr

Ein Bagger im Innenhof und ein Plakat an der Außenfassade deuten es an: Die Sanierung der alten Mälzerei in Schwabmünchen hat begonnen. 40 Wohnungen sollen in dem denkmalgeschützten Gebäude an der Bahnhofstraße entstehen - von der Zweizimmerwohnung bis zum Penthouse. Und nicht nur das: In einem Neubau südlich der Malzfabrik werden weitere 13 Wohnungen errichtet. Doch bis die ersten Bewohner einziehen, wird es noch dauern.

