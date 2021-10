Schwabmünchen

vor 17 Min.

Innenstadt: Wie es mit dem Alten Rathaus weitergehen könnte

Plus Am Nachbargebäude laufen bereits die Bauarbeiten. Warum sich am Alten Rathaus immer noch nichts tut.

Von Carmen Janzen

Viele Besucher auf dem Stadtplatz haben die Bauarbeiten mit schwerem Gerät regelrecht gespürt: Der Boden unter ihnen vibrierte. Denn nebenan am ehemaligen "Ihr Platz"-Haus sind bereits die Abrissarbeiten des hinteren Gebäudeteils abgeschlossen. Die Familie Müller aus Königsbrunn hat das Haus kürzlich von der Raiffeisenbank gekauft, saniert es nun und will dort eine Chocolaterie eröffnen - laut aktuellem Zeitplan im Frühjahr 2023. Manchmal geht es auch schnell.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen