Joachim Rocky Knauer spielt in der Stadthalle Schwabmünchen

Eine Jazz-Legende am Kontrabass in Schwabmünchen: Joachim Rocky Knauer spielt sein eigenes Debütalbum "Menkingen Highlights" als Uraufführung in der Stadthalle Schwabmünchen.

Plus Joachim Rocky Knauer gibt am Donnerstag ein Konzert. Im Interview verrät der Schwabmünchner, dass er rund 1000 Titel auswendig kann.

Von Christian Kruppe

Das Joachim Rocky Knauer Septett & The Contemporary Music Orchestra spielt in der Stadthalle Schwabmünchen. Zur Uraufführung seiner neuen CD findet ein besonderes Konzert von Rocky Knauer zusammen mit rund 25 Musikern der Münchner Philharmoniker und freien Jazzern statt. Das Joachim-Rocky-Knauer-Septett wird am Donnerstag, 14. Oktober, mit dem The Contemporary Music Orchestra erstmals Stücke und Kompositionen genannt "Menkingen Highlights" spielen. Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Es gilt die 3G-Regel.

