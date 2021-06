Kleines Schwimmteam des TSV Schwabmünchen trumpft groß auf

Das kleine Schwimmteam des TSV Schwabmünchen überzeugte beim ersten Wettkampf nach langer Pause in Stuttgart.

Nach mehr als einem halben Jahr gingen für Schwabmünchens Schwimmerinnen und Schwimmer zwei lang- ersehnte Wünsche in Erfüllung: Zum einen können sie seit drei Wochen endlich wieder ihren Sport ausüben und trainieren, zum anderen durften sie sich wieder mit der Konkurrenz messen wie beim 45. Internationalen Stuttgarter Schwimmfest.

"Jetzt schon wieder eine so solide geschlossene Mannschaftsleistung hätte ich nicht erwartet", sagte Trainer Helmut Heinfling nach dem Wettkampf - und das, obwohl die Mannschaft derzeit aus nur vier Aktiven besteht. Das Team profitiert zurzeit von der guten Zusammenarbeit mit dem VfL Kaufering, der den TSVlern schon fast zwei Jahre mit Wasserzeiten aushilft und den Sportlern eine motivierende Trainingsgruppe beschert. So zeigte Hanna Reiß (Jahrgang 2005) vor allem über 100 Meter Rücken, dass man mit ihr auch in Zukunft rechnen darf. Trotz langer Corona- und zusätzlicher Verletzungspause legte sie eine so gute Zeit (1:14,39 Minuten) vor, dass sie damit den Endlauf der besten acht Rückenschwimmerinnen völlig überraschend, aber sehr verdient, erreichte.

Bei jedem Start liefern Schwimmer des TSV Schwabmünchen neue Bestzeit

Auch Gabriel Pyka (Jahrgang 2006) zeigt auf den kürzeren Strecken, dass der Aufholbedarf zu seinen eigenen Bestzeiten nicht zu groß geworden ist. Über 50 Meter Freistil, 100 Meter Rücken und 200 Meter Lagen konnte er sich jeweils unter den besten zehn platzieren. Sehr engagiert kämpfte Xenia Trauter (Jahrgang 2010) und legte ein tolles Ergebnis hin: Über 50 und 100 Meter Freistil, 50 Meter Rücken und 200 Meter Lagen durfte sie sich bei jedem Start über eine neue persönliche Bestzeit freuen.

Hannah Söllner (Jahrgang 2008) lieferte zuverlässig eine erstklassige Leistung mit diesmal stark verbesserten persönlichen Bestzeiten vor allem über die Brustdisziplinen. Die Athletin zeigte schon im April beim Überprüfungswettkampf des Bayerischen Schwimmverbands für Kaderschwimmerinnen und -schwimmer, dass sie nach wie vor in ausgezeichneter Form ist. Über 1500 Meter Freistil stellte sie in 19:02,60 Minuten einen neuen schwäbischen Altersklassenrekord auf und sicherte sich gleichzeitig ihren Kaderstatus für die Saison 2021/22. (AZ)