Schwabmünchen-Klimmach

06:00 Uhr

Illegale Mountainbike-Trails sorgen für Ärger

Plus Am Schloss Guggenberg im Schwabmünchner Ortsteil Klimmach gibt es Ärger um Trails, Sprungschanzen und Steilkurven, die Mountainbiker illegal angelegt haben.

Von Norbert Staub

Immer wieder hatte sich in den vergangenen Wochen die Guts- und Forstverwaltung Guggenberg an die Schwabmünchner Polizei gewandt, weil dort Mountainbiker Trails angelegt hatten. Als die Polizisten die Sache überprüften, entdeckten sie an drei Stellen im Wald des Gutes Guggenberg nicht nur die illegalen Trails, sondern auch mehrere Sprungschanzen und mit Holz und Lehm befestigte modellierte Kurven, die die Biker abseits der Wege gebaut hatten. Außerdem hatten sie eine Sitzmöglichkeit errichtet, um den anderen Bikern zuschauen zu können.

