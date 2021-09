Fliegende Haie auf dem Singoldsand: Bei "Königsbrunn" grölt die Menge

Plus Die Fliegenden Haie haben am Wochenende auf dem Singoldsand gespielt. Im Interview sprechen sie über Musik während der Pandemie und ihre Königsbrunner Wurzeln.

" Königsbrunn ist am schönsten im Mai", tönte es am Wochenende durch den Stadtgarten des Singoldsand-Festivals. Hinter Mikrofon und Klavier: Die Fliegenden Haie. Die "Haie", das sind die Augsburgerin Krissi Paulini und der Münchner Jan König. Die beiden verraten im Interview, wie es für sie ist, nach fast anderthalb Jahren Stillstand diesen Sommer wieder auf der Bühne zu stehen, und warum sie zu Königsbrunn eine Hassliebe pflegen.