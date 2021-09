Schwabmünchen

06:30 Uhr

Legionellen in der Sporthalle: Weshalb sich die Keime vermehren konnten

Plus Schon vor drei Jahren gab es ein Keim-Problem in der Hans-Nebauer-Halle in Schwabmünchen. Jetzt sind die Legionellen wieder da. Ein Fachmann hat die Lage begutachtet.

Von Carmen Janzen

In der Schwabmünchner Hans-Nebauer-Sporthalle bei der Grundschule ist bereits 2018 bei Wasserproben ein zu hoher Legionellen-Wert entdeckt worden. Nun ist auch wie bereits berichtet 2021 bei einer vorgeschriebenen Routine-Untersuchung herausgekommen, dass die Leitungen erneut mit Keimen belastet sind.



Dabei hatte die Stadt zwischenzeitlich Gegenmaßnahmen ergriffen: Die Temperatur im Vor- und Rücklauf im System ist erhöht und automatische Spülarmaturen sind angebracht worden. Zudem wurden einige Nebenstränge der Wasserleitung stillgelegt und mit der gut durchspülten Hauptleitung verbunden. Denn die Keime entwickeln sich besonders gut in stehendem Wasser zwischen 20 und 40 Grad.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen