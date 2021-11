Mercedes-Autohäuser fusionieren

Plus Die Firmen Medele-Schäfer und Baumann in Memmingen decken nun Schwaben und Oberbayern ab. Wie es zu dem Zusammenschluss gekommen ist.

Durch Größe wettbewerbsfähig bleiben: Dieser Gedanke steht hinter dem Zusammenschluss der Mercedes-Autohäuser der Medele-Schäfer-Gruppe mit Hauptstandort in Weilheim und der "Wilhelm Baumann GmbH" mit Sitz in Memmingen. Rund anderthalb Jahre haben die Vorgespräche gedauert.