Schwabmünchen

vor 17 Min.

Minigolfplatz im Schwabmünchner Luitpoldpark soll bald eröffnen

Plus Die Bahnen sind gelegt, das Kassenhäuschen steht: Noch in den Sommerferien will der Betreiber den Minigolfplatz im Luitpoldpark eröffnen. Doch bislang fehlt die Starterlaubnis der Stadt.

Von Felicitas Lachmayr

An mehreren Bahnen Hindernisse überwinden und Bälle einlochen - das soll im Luitpoldpark in Schwabmünchen bald möglich sein. Denn auf der Wiese beim Klettergarten eröffnet ein Minigolfplatz. Betreiber Simon Schurr hofft, dass schon in den kommenden zwei Wochen die ersten Bälle rollten. "Noch warte ich auf die endgültige Starterlaubnis vonseiten der Stadt", sagt Schurr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen