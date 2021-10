Schwabmünchen

09:00 Uhr

Mit neuester Technik durch den alten Postkeller in Schwabmünchen

Seit den 1990er Jahren ist der Postkeller ein Wohn- und Geschäftshaus. In seiner fast 125-jährigen Geschichte durchlebte er viele Veränderungen

Plus Der Schwabmünchner Postkeller an der Bahnhofstraße hat eine bewegte Geschichte. Mit einer VR-Brille können Museumsbesucher ab Sonntag die einstigen Räume erkunden.

Von Christian Kruppe

Einen virtuellen Rundgang durch den ehemaligen Postkeller können Besucherinnen und Besucher im Schwabmünchner Museum erleben. Am Sonntag eröffnet die neue Ausstellung rund um das markante Gebäude an der Bahnhofstraße. Das Besondere: Mit einer VR-Brille bekommen Gäste einen Einblick in die Geschichte des Hauses.

