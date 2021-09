Schwabmünchen

vor 49 Min.

Musikalische Weltreise durch vier Jahreszeiten in Schwabmünchen

Mehr als Tango: In Argentinien ließ sich Ronja Maltzahn lange Zeit inspirieren.

Plus Die Pandemie bringt einmal mehr das Programm in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen durcheinander. Jetzt kommt kurzfristig Ronja Maltzahn mit ihren Musikern.

Von Reinhold Radloff

Eigentlich sollte am Dienstag, 28. September, ab 20 Uhr im Kunstverein das Jenny-Sturgeon-Trio auftreten. Doch es sagte wegen der unsicheren Covid-Lage die Deutschland-Tournee komplett ab. Mehr als ein Ersatz für die Musiker sollte aber Ronja Maltzahn sein.

