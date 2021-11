Nach 99 Jahren droht dem Zitherverein Schwabmünchen das Aus

Plus Dem Schwabmünchner Zitherverein droht die Auflösung. Hilfe könnte von einem anderen traditionsreichen Verein kommen. Hans Nebauer soll nun vermitteln.

Eine Handvoll der 40 Mitglieder des Schwabmünchner Zithervereins fanden sich kürzlich zur Jahreshauptversammlung ein. Unter den Gästen weilten auch zwei Nichtmitglieder, die im Verlauf des Abends noch eine wichtige Rolle einnehmen sollten. Denn der Verein hat ein Problem: Seit 2019 gibt es keinen Vorsitzenden. Damals wurde eine neue Vorsitzende gewählt, doch nach nur wenigen Wochen ist sie zurückgetreten. Seitdem hat sich niemand mehr gefunden, der den Verein führen will. Zudem kämpft er schon länger mit Nachwuchsproblemen. Und das gut ein Jahr vor dem 100. Geburtstag des Vereins.