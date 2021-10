Nach Ausweichmanöver Reifen am Randstein beschädigt

Beim Ausweichen hat eine Fahrerin ihre Felge am Randstein beschädigt. Die Polizei sucht den Busfahrer.

Felgen und Reifen hat eine Fahrerin beim Ausweichen an ihrem Auto beschädigt. Die 60-Jährige fuhr am Dienstag, 26. Oktober, um 11.30 Uhr auf der Lerchenstraße in Schwabmünchen, als ihr ein Omnibus auf ihrer Straßenseite entgegenkam. Sie wich nach rechts aus und stieß mit ihrem rechten Vorderrad gegen den Randstein. Der Schaden wird auf 500 € geschätzt.

Der Fahrer des blau/weißen Omnibusses fuhr weiter und wird nun von der Polizei gesucht. Hinweise bitte an die Inspektion Schwabmünchen, Telefon 08232/96060.