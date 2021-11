Schwabmünchen

05:47 Uhr

Nach wochenlangem Leerstand eröffnet eine Netto-Filiale in Schwabmünchen

In Schwabmünchen eröffnet bald eine Netto-Filiale.

Plus Wochenlang stand das Gebäude an der Mindelheimer Straße in Schwabmünchen leer. Zuvor befand sich dort ein Edeka. Nun eröffnet der Discounter Netto dort eine neue Filiale.

Von Felicitas Lachmayr

Wochenlang war die ehemalige Edeka-Filiale an der Mindelheimer Straße in Schwabmünchen geschlossen. Nun sind die Umbauarbeiten beendet. Ab kommender Woche gibt es dort wieder eine Einkaufsmöglichkeit: Am Dienstag, 7. Dezember, eröffnet der Lebensmitteldiscounter Netto.

